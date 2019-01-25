Россия и НАТО разошлись в позициях по ракетам

Россия и НАТО на переговорах в Брюсселе полностью разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и конфликту в Украине. Об этом заявил в пятницу, 25 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета РФ - НАТО, пишет ТАСС.

"По обеим этим темам мы разошлись во мнениях. И именно поэтому важен этот диалог", - сказал он.

Генсек назвал встречу конструктивной и полезной, несмотря на разногласия сторон.

"На сегодняшней встрече мы обсудили самые важные темы, касающиеся североатлантической безопасности. Наши встречи не всегда проходят просто, но именно поэтому они так важны", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что Североатлантический альянс не наблюдает каких-либо признаков прорыва по ДРСМД. "Все члены Совета Россия-НАТО признают, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Но договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва", - сказал он. Однако Столтенберг считает, что шансы сохранить соглашение есть, даже когда США начнет процесс выхода из него. "После 2 февраля по-прежнему будет возможность сохранить договор, потому что США 2 февраля только начнут процесс выхода из него, но он будет завершен примерно через шесть месяцев", - сказал он. Генсек пояснил, что альянс намерен в течение этих шести месяцев вести диалог с РФ с целью сохранить соглашение. Говоря об ударных военных дронах США и ракетах-целях для системы противоракетной обороны (ПРО), Столтенберг отметил, что они не нарушают ДРСМД.

Столтенберг утверждает, что "Россия продолжает поднимать эти вопросы, чтобы "отвлечь внимание от реальной проблемы", которую, по его мнению, представляют собой новые российские ракеты.

В интервью телеканалу CNBC Столтенберг рассказал, что страны НАТО обратились к своим военным с просьбой изучить последствия появления у России крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которую требуют ликвидировать США.

"Мы попросили наши военные власти, наших военачальников изучить возможные последствия. Мы рассмотрим много разных вариантов, но сейчас я не буду спекулировать, потому что это действительно серьезно, и мы должны подойти к этому размеренно и ответственно", - добавил Столтенберг. Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи. Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля. На днях в России представили ракету 9М729, которую требует ликвидировать Вашингтон. После этого в Госдепартаменте заявили, что демонстрация вооружения не разубедила Штаты в соблюдении Россией условий договора.

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Источник: korrespondent.net