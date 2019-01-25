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25. 01. 2019

В Карпатах насыпало два метра снега

В горах Ивано-Франковской области выпало рекордное количество снега. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает издание Голос Карпат.

Отмечается, что высота снежного покрова в селах Ивано-Франковской области достигает полутора, а то и двух метров. Местные жители говорят, что такого не было последние 20 лет.

А в высокогорье высота снежного покрова местами достигает даже более двух метров.

Издание также публикует фотографии заснеженных гор авторства Романа Мацкива из Вышкова.

Cмотрите фотогалерею: В Карпатах насыпало два метра снега

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Напомним, в ближайшие выходные в Украине обещают потеполение и снег.

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Источник: korrespondent.net

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