Неудачная попытка автокражи в Мелитополе попала на видео

В Мелитополе воры пытались влезть в автомобиль на глазах у хозяина. Об этом в пятницу, 25 января, пишет РИА Мелитополь.

Так, двое мужчин пытались проникнуть в припаркованный автомобиль. Сначала они долго ходили кругами вокруг ВАЗа, затем попытались его открыть.

Происходило это буквально под окнами фирмы, которая занимается всеми видами замков и охранной сигнализации.

Воров заметили сотрудники предприятия. Когда двое мужчин вышли на улицу, злоумышленники убежали.

Ранее в Одессе вор пытался угнать автомобиль на глазах у владельца.

Также сообщалось, что в Одессе задержали злоумышленника, который похитил свой автомобиль со штрафплощадки, а во время погони - въехал в ограждение учебно-воспитательного заведения.

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Источник: korrespondent.net