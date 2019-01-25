НАТО в Черном море. Stratfor оценил помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Давосе, что американские войска не покидают европейский континент, а наоборот, наращивают свое присутствие для усиления альянса и его коллективной обороны.

Накануне вновь обсуждалось желание президента США Дональда Трампа выйти из НАТО. Однако Столтенберг заверил, что страны ЕС увеличивают свои взносы в военный альянс, как того и требовал Трамп.

19 января эсминец военно-морских сил США USS Donald Cook направился в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

НАТО стремится усилить свое присутствие в Черном море после захвата Россией украинских кораблей и моряков. Ранее десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в румынский порт Констанца.

Ответом на действия Москвы также стала резолюция ПАСЕ, которая призывает соблюдать международное право и обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Частная разведывательная компания Stratfor, называемая "теневым ЦРУ", отмечает важность поддержки Украины Североатлантическим альянсом, но напоминает, что конвенция Монтре ограничивает присутствие НАТО в Черном море. Корреспондент.net рассказывает подробности.

НАТО в Черном море

Первым появлением американского корабля в Черном море после захвата Россией трех украинских военных кораблей у берегов Крыма в ноябре прошлого года стал заход десантного корабля ВМС США Fort McHenry в румынский порт Констанца 8 января.

Американское военное издание Navy Times отметило тогда, что активность НАТО усилилась в регионе на фоне напряженности, "вызванной продолжающимися попытками России дестабилизировать ситуацию в Украине".

Опасное сближение. НАТО против РФ в Черном море

twitter.com/NavyTimes twitter.com/NavyTimes

Командующая Шестым флотом ВМС США, вице-адмирал Лайза Франчетти тогда отметила, что проход корабля подтверждает "коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море".

Позже в Черное море направился эскадронный миноносец военно-морских сил США USS Donald Cook. Он вошел в территориальные воды Грузии 21 января и остановился в порту Батуми. В них он пробудет до 25 января.

twitter.com/Saturn5

Российское министерство обороны заявило, что сторожевой корабль Черноморского флота РФ Пытливый следил за кораблями военно-морских сил США.

Тремя днями ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем в 36 километрах от береговой линии Крыма.

Неделей ранее самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем.

Оценка Stratfor

Ситуация в Черном море после обострения конфликта между Украиной и Россией в Керченском проливе, который после аннексии фактически перешел под российский контроль, остается напряженной - Москва ограничила свободу передвижения украинских судов в Азовском море, отмечает Stratfor.

После противостояния в Керченском проливе военные корабли НАТО двинулись в Черное море оказать Украине поддержку. В декабре этот регион посещало британское гидрографическое судно Эхо, а глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон даже поднялся на борт украинского фрегата, чтобы выразить поддержку Киеву, отмечается в редакционной статье Stratfor.

Reuters

Визиты кораблей НАТО в Черное море и проведение морских операций в регионе приобрело дополнительную значимость в связи с украино-российским конфликтом.

Stratfor пишет, что ситуация в Черном море имеет сходство с конфликтом в Южно-Китайском море, где свободу навигации обеспечивают американские и британские суда.

"Заходы в Черное море перестали быть чисто символической демонстрацией поддержки Киева, перейдя на практический уровень - теперь это уже поддержка свободы украинского судоходства", - говорится в статье.

Аналитики считают, что корабли НАТО вряд ли войдут в Азовское море, что стало бы прямым вызов российской стороне. Отмечается, что конвенция Монтре о статусе проливов этого не запрещает, но операция в глубине региона сопровождалась бы значительной тактической угрозой в оружении российского флота.

Конвенция Монтре также строго ограничивает присутствие НАТО, накладывая жесткие рамки на количество военных кораблей нечерноморских государств и продолжительность их присутствия.

Россия, пишет Stratfor, обладает преимуществом в регионе, несмотря на все свои проблемы, благодаря сухопутным ракетным системам и авиации, а также ограниченной мощью украинских ВМС.

Азовский кризис. Силы Украины и России в море

"Хотя НАТО ясно дала понять о своем намерении поддерживать Украину в том, что касается свободы судоходства в Керченском проливе и Азовском море, реальность такова, что практический исход во многом зависит от российской власти", - говорится в материале.

Stratfor отмечает, что Москва более решительно преследует как гражданские, так и военные суда Украины, и, не считая вооруженного столкновения, не так много возможностей воспрепятствовать России.

"Такое вооруженное столкновение для Украины и Запада вообще будет проходить с позиций слабости и сопровождаться огромным риском эскалации. Поэтому военно-морские силам странам НАТО придется в значительной степени ограничиться символическим присутствием в Черном море", - делает вывод организация.

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Источник: korrespondent.net