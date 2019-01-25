На турецкий курорт обрушился торнадо, есть жертвы

На турецкий курорт Анталья обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Daily Sabah.

Из-за шторма в районах Кумлуджа, Кемер и Финике повреждены здания, транспортные средства, также нанесен урон сельскохозяйственным угодьям и теплицам. В некоторых районах произошли наводнения.

Жертвами стихии стали 2 человека в Кумлудже и Кемере. Еще один человек пропал без вести, по меньшей мере 11 человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

#Antalya'nın #Kumluca ilçesindeki hortum görüntülendi https://t.co/oLsIlSmjpI pic.twitter.com/EuDhrmRpsm — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 24 января 2019 г.

#Antalya #Kumluca'da hortum fırtına can aldı! 1 ölü 9 yaralı

pic.twitter.com/7vassD0m2m #sondakika #BREAKING #Flaş — akıncı (@soneerbozkurt) 24 января 2019 г.

LATEST — Tornado strikes Turkey's tourism capital Antalya, leaving a 13-year-old child dead and 8 people injuredhttps://t.co/n8BTaRy4mu pic.twitter.com/vmuP6xHlT6 — DAILY SABAH (@DailySabah) 24 января 2019 г.

Как сообщалось, в ноябре в Турции пронеслись два водяных смерча.

Более 20 человек пострадали из-за торнадо в США

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Источник: korrespondent.net