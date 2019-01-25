В Германии шахтеры и экологи вышли на протесты

Профсоюзы шахтеров и природоохранные организации в пятницу, 25 января, провели конкурирующие протесты у здания правительства Германии. Об этом пишет AP.
Отмечается, что 25 января эксперты провели переговоры о планах прекращения использования угля страной.
Профсоюзы же хотят, чтобы дату прекращения использования угля отложили на как можно более поздний срок. Они требуют гарантий от правительства, что рабочие места будут защищены.
В то же время группы экологов призывают как можно скорее закрыть угольные электростанции и шахты для уменьшения выбросов парниковых газов и сдерживания изменения климата.
Miners, environmentalists protest outside German coal talks https://t.co/016EOladkD pic.twitter.com/qMyYc0LMTj— BastilleGlobal (@BastilleGlobal) 25 января 2019 г.
Напомним, в октябре в Германии более 20 тысяч шахтеров вышли с акцией протеста, требуя защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.
Также сообщалось, что в Брюсселе школьники вышли на марш в защиту климата.
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Источник: korrespondent.net
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