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25. 01. 2019

В Германии шахтеры и экологи вышли на протесты

Профсоюзы шахтеров и природоохранные организации в пятницу, 25 января, провели конкурирующие протесты у здания правительства Германии. Об этом пишет AP.

Отмечается, что 25 января эксперты провели переговоры о планах прекращения использования угля страной.

Профсоюзы же хотят, чтобы дату прекращения использования угля отложили на как можно более поздний срок. Они требуют гарантий от правительства, что рабочие места будут защищены.

В то же время группы экологов призывают как можно скорее закрыть угольные электростанции и шахты для уменьшения выбросов парниковых газов и сдерживания изменения климата.

Miners, environmentalists protest outside German coal talks https://t.co/016EOladkD pic.twitter.com/qMyYc0LMTj

— BastilleGlobal (@BastilleGlobal) 25 января 2019 г.

Напомним, в октябре в Германии более 20 тысяч шахтеров вышли с акцией протеста, требуя защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Также сообщалось, что в Брюсселе школьники вышли на марш в защиту климата.

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Источник: korrespondent.net

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