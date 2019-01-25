И хлеба, и зрелищ. Официальный старт выборов

Собралась в поход за президентской булавой весьма разношерстная публика — от тщательно пронафталиненных политических деятелей до однофамильцев лидеров гонки, от политических фриков до технических кандидатов, от реальных претендентов до тех, кто использует мартовские выборы для усиления шансов на октябрьских — парламентских, пишет Валерий Литонинский в №1-2 Журнала Корреспондент.

Самые популярные темы предвыборной кампании даже не поменялись с 2014 года: прекращение войны, борьба с коррупцией, социально-экономические преобразования. Технологии те же — украинцам предлагают вместе писать предвыборную программу, сулят рост социальных выплат, убеждают в исторических успехах и обещают в очередной раз изменить Конституцию. До голосования во втором туре, а он практически неизбежен, все эти призывы под разными соусами мы услышим много-много раз.

ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

Действующий Президент Петр Порошенко официально о своем походе на новый срок еще не объявил. Зато главные постулаты его предвыборной кампании давно известны — Армія, мова, віра. Выдвижение его запланировано на последние дни января, крайний срок — 2 февраля.

Ему есть что предъявить в качестве итогов своего президентства, несмотря на аргументированные упреки по поводу отсутствия впечатляющих результатов в борьбе с коррупцией, судебной и налоговой реформах.

Томос, воссоздание армии и укрепление обороны, децентрализация, безвиз, восстановление экономики, пусть и недостаточно быстрое, — все это позволяет Порошенко оставаться в центре информационной повестки.

Самый свежий и громкий повод — томос: Порошенко присутствовал на его подписании в Стамбуле, он же привез его в Киев, а теперь отправился в настоящее томос-турне городами Украины. Презентация томоса в каждом регионе плавно перетекает в политические митинги в поддержку Порошенко, а священники объединенной церкви превращаются в агитаторов за него.

EPA Порошенко и Томос

С одной стороны, команде действующего Президента странно было бы не воспользоваться в предвыборной кампании такой большой победой, как предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). С другой — в этом вопросе важно не переборщить. Да и на этой одной теме до 31 марта не дотянешь, каким бы действительно историческим ни было предоставление томоса украинской церкви.

А в жизни самой новой украинской независимой церкви (ПЦУ) сейчас наступает ключевой этап, не менее важный, чем долгий процесс получения томоса — реформирование и развитие. Вызовы перед церковью серьезные: начался процесс перехода в ПЦУ религиозных общин из УПЦ Московского патриархата, которая по-прежнему остается самой большой православной церковью на территории Украины. Уже перешло более 100 общин, но это еще капля в море.

Ускорить этот процесс должны законодательные изменения, принятые Верховной Радой, — уже урегулирована процедура перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Для перехода решение должны поддержать на общем собрании общины не менее двух третей установленного уставом кворума. В УПЦ МП новый закон не жалуют — его там называют легализацией рейдерских захватов храмов. А что еще они сейчас могут сказать?

То, что только церковной тематикой в предвыборной кампании ограничиваться нельзя, в команде Порошенко прекрасно понимают. Критикуя главу государства, политологи часто отмечают, что в его кампании нет социально-экономической повестки, которая чуть ли не больше всего волнует население. Дескать, «кого волнуют дела духовные, когда есть нечего». Вот только при такой постановке вопроса намеренно или невольно упускают, что, согласно Конституции, социально-экономическая политика — это не прерогатива Президента. Это поле премьер-министра, а Президент отвечает, прежде всего, за оборонную и внешнюю политику государства.

Вместе с тем на Банковой, кроме зрелища в виде томоса, подготовили и хлеб: запущена монетизация субсидий. Этот процесс в Украине запланирован был давно, но стартовал с января 2019 года — по требованию Порошенко. И уже в марте, как раз перед выборами, 4 млн украинцев, которые пользуются жилищно-коммунальными субсидиями, получат на руки в среднем по 1,5 тыс. грн наличными.

Чем-то эта история напоминает знаменитую «Юлину тысячу» 2008 года — когда она раздала вкладчикам Сбербанка СССР эти деньги. Но отличия есть. «Юлина тысяча» — это внезапная и незапланированная подачка. Монетизация субсидий все-таки была заложена в проекте госбюджета на 2019 год и одобрена МВФ. К тому же выплаты будут проводиться в рамках сумм, предусмотренных в бюджете, только пойдут не напрямую предприятиям, поставляющим услуги ЖКХ, а через личные счета получателей. Получается, на Банковой убьют двух зайцев — и дополнительные деньги избирателям перед выборами раздадут, и свои обязательства перед кредиторами не нарушат. На бумаге все выглядит как smart move, посмотрим, как это сработает на практике.

Кстати, проконсультироваться о том, что думает МВФ по поводу субсидий, Порошенко сможет на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на котором запланирована его встреча с Кристин Лагард. Кроме Швейцарии в последние недели Президент успел посетить и Израиль. В ходе его визита было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Израилем. А вот встреча Порошенко с патриархом Иерусалимским Феофилом III неожиданно отменилась из-за болезни священника. Вместо этого украинский Президент переговорил с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата. Учитывая влиятельность еврейской общины в Украине, возможно, этот визит Президента имел среди прочего и предвыборные задачи. Судя по просочившейся информации, в результате визита будет расширено и военно-техническое сотрудничество между странами.

ОТВЕТЫ ТИМОШЕНКО

Юлия Тимошенко первые недели официальной предвыборной кампании оставалась в тени. Настолько в тени, что даже карточка Юлии Владимировны голосовала за закон о переходе религиозных общин, хотя ее саму в парламенте в этот день не видели. Разумеется, никакой ответственности за нарушение регламента она не понесет.

И вот Тимошенко в информационное пространство вернулась — с самопрезентацией на помпезном партийном съезде, где ее официально и выдвинули кандидатом в президенты.

Для съезда была выбрана символичная дата — День соборности Украины и не менее символичное место — столичный Дворец спорта. Больше помещения в стране просто нет, если не считать выставочного комплекса у метро Левобережная. На съезд свезли около 10 тыс. сторонников Тимошенко из регионов. Эту массу людей старательно организовывали для проявления позитивных эмоций группы скандирования и флажкования.

Чтобы отсечь любые разговоры о старых и крепких связях Юлии Владимировны с Россией, обставлено все было в предельно патриотичном духе. А сама кандидат на булаву предстала в образе такой себе матери-берегини. Новый слоган кампании тоже под стать образу — ВірЮ в Україну. Снова акцент на букве Ю, одним словом, верните нам наш 2004 год.

Пафосный съезд в лучших советских традициях, с хором, детьми, лестными речами, фильмом о детстве и сложном жизненном пути Тимошенко выглядел абсолютным диссонансом попыткам Юлии Владимировны выглядеть модерно и свежо. Хотя именно образ модерности она накачивала еще в середине 2018 года. Собственно, от блокчейна и 3D-принтеров не осталось и следа. Хипстеры и молодежь на новую Тимошенко не клюнули, поэтому она решила бить по старой схеме и по своим прежним симпатикам. А еще максимально перетянуть на себя предвыборные лозунги ее главного конкурента — Порошенко.

Правда, получилось это не слишком ловко: патриарха Филарета пригласили выступить, он согласился, вот только прямо на форуме он поблагодарил Порошенко за его роль в получении томоса. Потом быстро благословил съезд и поехал на Банковую получать из рук Президента звание Героя. Появление, пусть и виртуальное, Михаила Саакашвили должно было принести образу Тимошенко некие антикоррупционные нотки. Но ожидавшийся результат не был достигнут: новое поколение избирателей в грузинском реформаторе разочаровалось, а старым избирателям он откровенно чужд своей истеричностью.

EPA Съезд Тимошенко

Затем уже в середине мероприятия на сцену пригласили группу украинских военных из числа киборгов — защитников Донецкого аэропорта. Картинка была создана потрясающей эмоциональной силы — как же, герои поддерживают Тимошенко. Так Батьківщина зашла на армейское поле, которое до сих пор считалось безраздельной вотчиной Президента.

Помимо всего прочего, Тимошенко пообещала изменить Конституцию, сократив количество депутатов до 250, «не служить офшорам, дивидендам и Мальдивам» и уйти в отставку, если за 100 дней не сделает того, что пообещала. А, ну еще и референдум — по Конституции, чтоб мы не сомневались. В принципе все планы выглядят заманчиво, вот только большинство идей противоречит украинскому законодательству.

Нынешняя президентская кампания Тимошенко — уже третья для нее. Она идет ва-банк, понимая, что «или сейчас, или на пенсию». Говорят, что ее рейтинг уперся в потолок и потенциала для роста нет, отсюда и попытка мобилизовать старых и верных избирателей. Тех, кто с Юлей, несмотря на все кульбиты ее политической карьеры.

И чем ближе день первого тура, тем чаще ей и всем избирателям будут напоминать о скелетах в ее шкафу: пророссийский спич на Совбезе во время оккупации Крыма в 2014 году, газовые контракты 2009 года, смешки в унисон с Путиным по поводу российской агрессии в Грузии в 2008 году.

Срок действия газовых контрактов им. Тимошенко истекает в 2019 году. По подсчетам главы НАК Нафтогаз України Андрея Коболева, на газовых контрактах Тимошенко Украина потеряла $32,1 млрд, убытки каждой украинской семьи, по его же оценкам, составляют 61 тыс. грн. В Батьківщине такие упреки, конечно, отвергают.

Переговоры по новым контрактам на поставки и транзит газа уже начались между Украиной и Россией при посредничестве ЕС. Очередной раунд 21 января прошел в Брюсселе — абсолютно безрезультатно. Так как Москва до выборов президента в Украине обсуждать новый контракт не намерена. А глава Газпрома Алексей Миллер и вовсе предлагает продлить старые контракты на тех же условиях и даже без консультаций. Судя по всему, в Москве рассчитывают, что следующим президентом станет Тимошенко, с которой они научились договариваться к своей выгоде?

КАНДИДАТ ОТ ТЕХ И ЭТИХ

По-настоящему расшевелить респектабельный украинский политбомонд прямо на старте предвыборной кампании удалось комику Владимиру Зеленскому. То, о чем говорили скорее в шутку и рисовали социологи, сбылось. Руководитель студии 95 Квартал завил о готовности баллотироваться в президенты. Причем сразу же начал со скандала. Заявление о его участии в выборах телеканал 1+1, принадлежащий Игорю Коломойскому, показал прямо перед наступлением Нового, 2019 года вместо традиционного обращения действующего Президента.

Это сразу же вызвало бурную реакцию в обществе: кто-то восхищался крутым креативом, кто-то брезгливо кривился, но факт есть факт — фигура Зеленского моментально превратилось в тему №1 в медиа. Дальше уже не так важны детали: специально ли так сделали с новогодним обращением или «само получилось», есть ли у него команда с идеями или он пойдет по миру собирать пункты в предвыборную программу, откажется он от заработков за счет российского бюджета на пропаганду или пожадничает. Пока что ЗЕ-проект выглядит как троллинг действующей власти и продвижение технического кандидата. Потому что нет ни идей, ни команды, ни внятной легенды политбренда ЗЕ.

Тем не менее, несмотря на отсутствие регистрации в ЦВК, кампания Зеленского уже идет, пусть и в виде рекламных бордов с промо сериала Слуга народа. Ну что ж, Enfant terrible уже внес перчинку в начавшуюся кампанию, вскоре станет лучше видно, ради какого реального кандидата вброшены эти дрожжи в украинское политболото.

Почему нет резона считать Зеленского реальным кандидатом? Ну, например, потому, что у него нет полевой команды. И создать ее за оставшиеся два месяца невозможно. То есть он не сможет ни проконтролировать ход голосования, ни защитить его результаты.

И еще: судя по немногим интервью Зеленского, его спонсоры даже не попытались хотя бы немного прокачать шоумена на предмет того, как функционирует государственный механизм, как ведутся международные переговоры, как взаимодействуют ветви власти. Например, он уже заявлял, что в минских договоренностях можно «чуть добавить, чуть убавить», что с НАТО можно «договориться по-тихому», как-то установить мир, но, как именно, непонятно, просто «разговаривая». ЗеКандидат не понимает, что в случае избрания придется столкнуться с противодействием других политических сил, что в стране парламентско-президентская республика и без поддержки Верховной Рады глава государства ничего сделать не сможет.

Конечно, в Украине, как и во всем мире, есть тренд на противостояние старым элитам, новые лица, протестное голосование и тому подобные модные штуки. Нам скоро начнут много рассказывать о том, что экс-шоумен и предприниматель Дональд Трамп как-то же стал президентом, напомнят о Беппе Грилло в Италии и о Рональде Рейгане. Хотя, стоп, о Рейгане и Вацлаве Гавеле нам уже рассказали. Вот только постесняются нам напомнить, что все перечисленные персонажи годами варились в политическом котле, участвовали в партийной жизни и понимали, «как оно работает».

Тогда зачем весь этот квартал? Ну, чтобы потроллить власть и откусить у кого-то часть голосов, затруднив проведение выборов в один тур, — это понятно. А еще? Например, чтобы завести осенью в Верховную Раду буйную, но сидящую на коротком поводке политсилу. А что, партия у Зеленского уже есть, своих избирателей он за полгода мобилизует. Была такая Партия зеленых — сейчас о ней никто и не вспомнит, а в свое время она свою роль сыграла и спонсорские взносы отработала сполна.

СЛИШКОМ МНОГО ОППОЗИЦИИ

Оппозиций — хоть ложкой ешь: демократическая, умеренная, пророссийская, левацкая, на выбор. Но все наперечет лукавят по поводу своих президентских амбиций хотя бы потому, что не располагают наверняка как минимум одной из двух непременных составляющих: полевой командой и заметной поддержкой со стороны избирателей. К слову, большинство оппозиционных кандидатов не располагают ни первым, ни вторым одновременно. Так ради чего участвовать в мартовской гонке? А все для того же: чтобы преодолеть проходной барьер осенью на парламентских выборах.

Например, экс-министр обороны Анатолий Гриценко пытается подгрести под себя всю так называемую демократическую оппозицию. Правда, получается у него не очень. На съезде партии Гриценко были замечены представители группы еврооптимистов — молодые политики Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук. С ними он отправился на самопрезентацию в Давос (стр. 6). Поддержала Гриценко и старая гвардия еще времен Виктора Ющенко — Николай Томенко, Николай Катеринчук, Тарас Стецкив. Но те, чья поддержка действительно могла бы помочь «вечно непроходному» избавиться от этого прозвища, не спешат его поддерживать. Например, мэр Львова Андрей Садовый развивает собственную кампанию — неспешно, внятно, активно, с явным прицелом на повторение, а то и развитие своего успеха на предыдущих парламентских выборах.

Олег Ляшко тоже заявляет, что он честный, — в этом смысле он вторит Гриценко. И даже коррупционеров обещает казнить. Интересно, что скажут о таком повороте его собственные соратники, ведь в коррупции подозреваются Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой — люди из ближнего окружения Ляшко. Очевидно, что у главного радикала страны шансов на успех в президентской гонке немного. Но напомнить о себе нужно, потому что Ринату Ахметову очень кстати дружественная фракция в Раде.

Кандидатура Ляшко — не единственный политпроект, финансируемый самым богатым украинцем. После раскола Оппозиционного блока от группы Ахметова в президенты отправили Александра Вилкула. От другой части Оппоблока баллотируется Юрий Бойко. Одновременное участие в кампании Вилкула и Бойко, которые ориентируются на одного и того же избирателя — жителя русскоязычных регионов страны, исключает их реальные шансы на успех. Главную же ставку Ахметов, очевидно, делает все-таки на действующего Президента. Не зря на принадлежащем бизнесмену телеканале Украина выходит цикл передач Рождественские встречи с президентом, в которых Порошенко в неформальной обстановке общается с простыми украинскими семьями.

Источник: korrespondent.net