Теперь конфеты. Кандидат в президенты отметился новым "подвигом" в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе снова похвастался сувенирами, которые у него получилось "украсть". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера, 24 января, Шевченко набрал в Давосе побольше бесплатных сувенирных шапок, в результате чего был едва не арестован охраной. Он знал, что можно взять только один сувенир, но решил "провернуть "шапочные махинации" ради друзей".

На этот раз в ходе Всемирного экономического форума Игорь Шевченко посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, там ему удалось набрать сразу восемь коробок брендированных символикой университета конфет М&М`s.

"Кстати, на Йельском приеме я также кое-что "украл" - конфетки М&М`s, брендированные символикой Йеля. Да, я взял 8 (восемь) пачек, ибо у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки", - написал Шевченко.

Кандидат в президенты также выложил видео, как еще на форуме в Давосе взял "для друзе" еще две бесплатные сувенирные шапки.

Напомним, в начале ноября Александр Варченко попал в скандал, когда его обвинила в угрозах и преследовании 19-летняя студентка Киевского политехничего института Наталья Бурейко.

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Источник: korrespondent.net