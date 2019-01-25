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25. 01. 2019

Миротворцы ООН погибли при взрыве в Мали

Конвой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA)подорвался на мине, два миротворца погибли, несколько получили ранения, сообщила организация.

Инцидент произошел в пятницу утром недалеко от малийского города Дуэнца, область Мопти.

"В результате взрыва двое миротворцев погибли, несколько получили серьезные травмы", - говорится в заявлении миссии.

Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года ее численность превысила 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что 21 января в Мали атаковали лагерь ООН, погибли десять миротворцев. В результате нападения террористов на миссию в городе Агельхуке пострадали не менее 25 человек.

Напомним, 9 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении военных ВСУ в Мали для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в африканском государстве.

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Источник: korrespondent.net

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