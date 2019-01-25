В Киевской области заместителя руководителя одной из городских прокуратур задержали по подозрению в получении систематических взяток. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, по версии СБУ, чиновник наладила механизм получения взяток от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом.

"За свои услуги по "крышеванию" противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере три тысячи долларов США и ежемесячно - десять тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области на взятке задержали зампрокурора города

Указано, что оперативники спецслужбы задержали чиновницу при получении десяти тысяч гривен - очередной суммы взятки.

Сейчас правоохранители также проверяют информацию о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Харькове сотрудники СБУ разоблачили полицейского, который требовал от частного предпринимателя "дань" в размере $500.

Также сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки.

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Источник: korrespondent.net