У Порошенко оценили приговор Януковичу

Бывший президент Виктор Янукович получил достаточно легкий приговор. Об этом в пятницу, 25 января, заявила представитель действующего президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Для меня, как политика и гражданина Украины, был неожиданностью такой достаточно легкий приговор, который огласил украинский суд преступнику Януковичу", - сказала она в эфире телеканала Прямой.

Депутат отметила, что ожидала более сурового приговора.

"Генеральная прокуратура уже заявила о том, что она не согласна с приговором, она будет подавать апелляцию, дополнительно доказывать суду то, что те доказательства, и те статьи, по которым прокуратура обвиняла преступника Януковича, должны быть доказаны, они являются обоснованными и доказать уже в апелляционной инстанции и другие преступления, которые совершил преступник Янукович", - сказала Луценко.

Она также выразила надежду, что в украинских судах будут рассматриваться "и другие судебные иски, и другие обвинения" в адрес Януковича.

Как сообщалось, накануне суд признал виновным по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

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Источник: korrespondent.net