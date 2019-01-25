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25. 01. 2019

Греция разблокировала путь Македонии в НАТО и ЕС

Парламент Греции в пятницу, 25 января, одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Как пишет Ekathimerini, за поддержку соглашения проголосовали 153 депутата, против - 146.

Члены ультраправой партии "Золотой рассвет" пытались сорвать процедуру голосования.

Согласно регламенту, для ратификации соглашения достаточно было простого большинства голосов присутствующих в зале депутатов, однако премьер-министр Алексис Ципрас поставил цель ратифицировать документ минимумом в 151 голос в однопалатном главном законодательном органе.

Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имела одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

Так называемое Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. Оно, в частности, предусматривает переименование Республики Македонии в Республику Северная Македония. Ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.

Напомним, 20 января десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны. Во время протестов пострадали 25 полицейских, также четыре человека были госпитализированы из-за проблем с дыханием после распыления газа.

Перед голосованием у парламента Греции были задержаны боле 130 человек.

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Источник: korrespondent.net

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