Судно Норд снова выставили на аукцион со скидкой 20%

Государственное предприятие СЕТАМ снизило цену на арестованное судно Норд на 20% от начальной цены до 1,36 млн гривен и снова выставило его на продажу. Об этом в пятницу, 25 января, сообщается на сайте Министерства юстиции.

По данным ведомства, предыдущие торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

Согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион с понижением цены.

Напомним, украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно Норд в Азовском море в конце марта. Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно.

В октябре корабль конфисковали и выставили на продажу. Экипаж судна, кроме его капитана отпустили. В Крыму, в свою очередь, были освобождены украинские члены экипажа суден ЯМК-0041 и ЯОД 21-05.

Как известно, 7 ноября 2018 года не состоялся первый аукцион по продаже судна Норд. Было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость корабля тогда составляла почти 1,63 млн гривен. В декабре СЕТАМ во второй раз не смогло провести торги по продаже судна. Лот был выставлен со скидкой 10%.

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Источник: korrespondent.net