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25. 01. 2019

В Италии главу МВД обвиняют в похищении мигрантов

Суд Сицилии в четвер, 23 января, постановил том, что министру внутренних дел Италии Маттео Сальвини может быть предъявлено обвинение в похищении людей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Известно, что в августе прошлого года Сальвини запретил высадить на Сицилии 177 беженцев, которых спасли в Средиземном море, находившихся на корабле итальянской береговой охраны.

После почти недели пребывания мигрантов на корабле Ирландия, Албания и Католическая церковь договорились об их перемещении.

Прокуроры считают, что это необходимо расценивать как удерживание заложников. Эти обвинения предусматривают наказание в виде тюремного срока от 3 до 15 лет. Однако разрешение на судебное преследование министра должен дать парламент.

Сам Сальвини не отрицает своих действий и заявляет, что и впредь будет придерживаться жесткой антимиграционной политики.

"Я признаюсь. Нет нужды в судебном процессе. Это правда, я сделал это, и я сделаю это снова", - сказал Сальвини в виде, размещенном на его странице в Facebook.

Ранее 10 января сообщалось, что Италия отказывается принимать мигрантов. По словам вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, страна не намерена принимать новых мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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