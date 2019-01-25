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25. 01. 2019

Военные США с опасным грузом попали в аварию в Польше – СМИ

Американские военные попали в дорожную аварию в Великопольском воеводстве Польши. Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 25 января.

Отмечается, что ДТП произошло на автостраде А2 между городами Конин и Коло в направлении Варшавы. Никто не пострадал.

Утверждается, что столкнулись два транспортных средств американской армии. Они якобы перевозили некие опасные материалы.

Из города Конин прибыл специальный автомобиль, предназначенный для предотвращения утечки вредных веществ. Трасса была перекрыта несколько часов.

В результате аварии никто не пострадал, однако трасса была перекрыта несколько часов.

На месте происшествия работала военная жандармерия.

Ранее в Польше бронетранспортер Stryker американских военных въехал в дерево. Тогда травмы получили двое военнослужащих. Их госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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