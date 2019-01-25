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25. 01. 2019

Названа дата голосования Рады за курс в ЕС и НАТО

Парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, предполагающие закрепление курса в ЕС и НАТО, 7 февраля. Об этом сообщила в пятницу, 25 января, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала Прямой.

 
"В первую очередь, мы планируем и будем иметь, по всем прогнозам, результативное голосование во втором чтении в Конституцию Украины, (закрепляющим - ред.) курс в Европейский союз и НАТО. Эти планы будем реализовывать в четверг (7 февраля – ред.)", - сказала Луценко 
 
По ее словам, переговоры с фракциями показывают поддержку изменений конституционным большинством более чем 300 голосов.
Кроме того, на следующей сессии Рада, по данным Луценко, будет рассматривать законопроекты, связанные с национальной безопасностью и обороной, социальными вопросами, агропромышленным комплексом, экономикой, децентрализацией и дерегуляцией в сфере бизнеса.
 
Напомним, Рада поддержала в первом чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО 22 ноября 2018 года. Такое решение поддержали 311 нардепов.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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