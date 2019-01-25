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25. 01. 2019

Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Венесуэлу

Власти США рекомендуют находящимся в Венесуэле американским гражданам покинуть эту страну. Об этом сообщило в пятницу, 25 января, Бюро по консульским делам Госдепартамента США в своем Twitter.

"Гражданам США, находящимся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует серьезно рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие авиарейсы по-прежнему доступны", – говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что у них "ограниченные возможности в том, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США в Венесуэле".

Напомним, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, обвинив Вашингтон в поддержке попытки совершить государственный переворот в стране. Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В Госдепе подчеркнули, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо.

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Источник: korrespondent.net

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