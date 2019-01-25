Сессия ПАСЕ: резолюция по Азову и драка в кулуарах

На этой неделе в Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждали атаку России на украинские корабли в Керченском проливе.

В Страсбург приехали защитники и родственники пленных украинских моряков. Итоговую резолюцию ПАСЕ по данному вопросу можно считать проукраинской, но всего желаемого нашей делегации добиться все-таки не удалось.

Зато удалось повздорить с российскими журналистами в кулуарах Дворца Европы.

Резолюция

За принятие резолюции по Азову проголосовали 103 депутата, против - 3, 16 воздержались.

В документе ПАСЕ коротко перечислила события, которые произошли 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, напомнив, что российские пограничники и ФСБ открыли огонь по украинским кораблям, захватили эти корабли и 24 украинских моряка. Ассамблея осудила применение силы россиянами и напомнила, что РФ, как и Украина, брала на себя обязательства решать споры мирно. Депутаты также констатировали, что Россия, согласно действующим договорам, не имела права не пропускать украинские корабли через пролив.

ПАСЕ потребовала от РФ немедленно освободить украинских моряков, предоставив им доступ к медицинской помощи и к консулам, как того требует международное гуманитарное право. А также обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, как того требует Конвенция ООН по морскому праву.

Без военнопленных

В ходе дискуссии депутаты решили не упоминать в документе термин "военнопленные", на котором настаивала украинская сторона.

В среду представители украинской делегации и ряда других государств внесли поправку в резолюцию о признании за украинскими моряками статуса военнопленных. Предлагалось внести в текст фразу о том, что медицинская, консульская и юридическая помощь должна предоставляться им "как военнопленным, как предусмотрено соответствующими нормами международного права".

Представители Украины провели ряд встреч с чиновниками ПАСЕ, в том числе с докладчиком по резолюции, немецким депутатом Андреасом Ником, пытаясь убедить его в необходимости юридического признания статуса военнопленных, но он отказался.

"Употребление формулировки "военнопленный" не помогло бы деэскалации", - пояснил Ник свою позицию во время обсуждения документа в пленарном зале.

Конфликт с россиянами

Российской делегации в ПАСЕ нет уже несколько лет. Россияне лишены права голоса в Ассамблеи после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Последние два года они отказываются направлять своих представителей в ПАСЕ, требуя отмены санкций.

Еще РФ не платит взносы в Совет Европы, из-за чего организация оказалась в затруднительном положении. Внутри ПАСЕ хватает желающих вернуть россиян в Ассамблею ради чего организовываются целые спецоперации. Правда пока украинской делегации удавалось их отбивать.

С недавних пор в Москве решили вместо своих депутатов направлять в ПАСЕ журналистов. Точнее не просто журналистов, а скандальных деятелей, которых в Украине называют “пропагандистами”.

Так, уже второй раз в Страсбург приезжает скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева. На прошлой сессии она бегала за представителями украинской делегации по всему Дворцу Европы. А украинцы прямо в эфире телеканала Россия исполняли национальный гимн.

В этот раз Скабеева вновь провоцировала украинских парламентарием и дело дошло до легкой потасовки.

Скабеева вела себя агрессивно и пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.

Очередной такой инцидент произошел с участием первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых РФ не интересуется. Она зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан.

Видео инцидента

"Украинская сторона в течение 2018 года направила 13 официальных обращений к Российской Федерации, господину Грызлова в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой - заберите своих и отдайте наших. Отдайте Олега Сенцов, отдайте Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка. Президент Украины готов помиловать россиян в обмен на заключенных Кремля", - объясняла Геращенко, чем вызвала возмущение представительницы российского ТВ.

После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя ушла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

Скабеева утверждает, что против нее физическую силу применил депутат Борислав Береза. И направила жалобу в аппарат ПАСЕ.

Реакция

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Бориславу Березе “звонкой оплеухой”, если тот не извинится перед Скабеевой.

“Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву… Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!” - заявил лидер Чечни.

По мнению Кадырова, если подобный инцидент произошел бы против украинской журналистки в Чечне или ином регионе России, то об этом “гудел бы весь западный мир”. “В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали”, - отметил он.

В Украине наоборот действия украинской делегации восприняли одобрительно.

Источник: korrespondent.net