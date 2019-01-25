Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 18:29
-7°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

Столтенберг ждет Северную Македонию в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг надеется, что решение спора между Афинами и Скопье о названии Македонии позволит бывшей югославской республике вступить в НАТО. 

"Я приветствую сегодняшнюю ратификацию греческим парламентом Преспанского соглашения, которое является важным вкладом в стабильность и процветание всего региона. Я с нетерпением ожидаю, что будущая Республика Северная Македония вступит в НАТО", - написал он в Twitter.

Решение грецкого парламента также приветствовал глава Европейского совета Дональд Туск.

"У них было воображение, они рискнули, они были готовы пожертвовать своими собственными интересами во имя общего блага. Зоран (Заев, премьер Македонии), Алексис (Ципрас, премьер Греции), вы молодцы! Невыполнимая миссия завершена", - написал Туск в Twitter в пятницу, 25 января.

Как известно, ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО, и заканчивает один из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался с провозглашением Македонией независимости в 1991 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.