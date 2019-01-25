Масштабы кори приближаются к уровню, когда не было прививок – эпидемиолог

Показатели заболеваемости кори в Украине почти такие же как фиксировали в 1968 году, когда не было еще прививок. Об этом заявил заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Игорь Марычев, передает Укринформ.

"Это было время, когда в Украине еще не проводили вакцинацию. Сегодня показатель на 100 тыс. населения - 600 заболевших корью, среди детей до 17 лет этот показатель — 500 случаев на 100 тыс. населения”, - сказал Марычев.

Эпидемиолог также считает, что Украина "экспортирует" корь в другие страны. Показатели заболеваемости корью в нашей стране в три-четыре раза выше, чем Евросоюзе, и сегодня вирус из Украины завозится в другие страны.

"Украина в связи со сложной эпидемиологической ситуацией теряет свой имидж в мире. Сегодня наша страна становится одним из источников распространения кори не только в Европе, но и в мире", - отметил эпидемиолог.

По его словам, в 2006 году в Украине было зарегистрировано порядка 80% всех случаев кори в европейском регионе.

Он подчеркнул, что Украине необходимо принимать экстренные меры по борьбе с эпидемией кори. Так, по его словам, в США в 2017 году благодаря компьютерному моделированию были получены данные, что снижение уровня охвата прививками от кори по Календарю вакцинаций на 5% приведет к троекратному возрастанию зарегистрированных случаев кори в стране. Это, в свою очередь, повлечет дополнительные экономические затраты в размере 2,5 млн долларов.

"Эти данные показывают насколько важно сейчас в Украине, не отлагая, принимать конкретные меры по преодолению сложной эпидемиологической ситуации”, - добавил Марычев.

Ранее сообщалось, что во Львове девушка с осложнениями от кори впала в кому. Всего в областной больнице находятся 150 пациентов с корью. Из них около половины - дети, в том числе, новорожденные.

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Источник: korrespondent.net