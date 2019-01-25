Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 18:28
-7°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

В Киевской области поймали фуры со львовским мусором

В Киевской области полиция задержала мусоровозы с госномерами Львовской области. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным ведомства, два грузовых автомобиля DAF работники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийной незаконной свалке в Барышевском районе. У грузовиков были государственные номера Львовской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Полицейские проводят опрос водителей, устанавливают наличие соответствующих накладных и других разрешительных документов, конечный пункт разгрузки", - сообщили в полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области поймали фуры со львовским мусором

Ранее в Житомирской области задержали фуру, которая выгрузила львовский мусор.

В Харькове нашли незаконную свалку на восемь гектар

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.