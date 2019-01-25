В Киевской области поймали фуры со львовским мусором

В Киевской области полиция задержала мусоровозы с госномерами Львовской области. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным ведомства, два грузовых автомобиля DAF работники полиции обнаружили во время разгрузки на стихийной незаконной свалке в Барышевском районе. У грузовиков были государственные номера Львовской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции. Полицейские проводят опрос водителей, устанавливают наличие соответствующих накладных и других разрешительных документов, конечный пункт разгрузки", - сообщили в полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о задержании данных транспортных средств.

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Источник: korrespondent.net