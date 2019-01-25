Американец пытался ввезти в Украину коллекцию золота и серебра

Гражданин США в аэропорту Борисполь пытался незаконно ввезти в Украину коллекцию монет, слитков золота и серебра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Мужчина прилетел в Украину из Нью-Йорка из 22 серебряными и золотыми слитками и монетами. На таможенном контроле он самостоятельно выбрал упрощенную систему - "зеленый коридор", чем заявил о том, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по ввозу.

Коллекцию обнаружили во время проверки ручной клади пассажира с помощью рентген-аппарата. Монеты и слитки находились в боковом кармане мужской наплечной сумки.

"На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации гражданин США не предоставил, по поводу декларирования перемещаемых им предметов к инспекторам таможни не обращался", - уточнили в ГФС.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Монеты и слитки изъяли до вынесения судом решения по делу.

Ранее сообщалось, что американец подделал документы ради проживания в Украине. Иностранец незаконно исправил срок действия вида на жительство. Гражданина США задержали пограничники и передали полиции. Напомним, украинские пограничники задержали двоих иностранцев из базы Интерпола, которых разыскивают правоохранители других стран.

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Источник: korrespondent.net