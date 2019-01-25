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25. 01. 2019

Война в Сирии: Турция третий день обстреливает силы курдов

Войска Турции третий день подряд обстреливают из артиллерии позиции курдского ополчения YPG в северном сирийском регионе Тал Рифаат. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Anadolu.

В частности, турецкое Минобороны заявило, что его силы ответили на огонь YPG с Тал-Рифаата на турецкие элементы, действующие в регионе Африна.

Известно, что Тал Рифаат расположен примерно в 20 км к западу от Африна, который находится под контролем Турции и ее союзников со Свободной cирийской aрмии (FSA) от начала прошлогодней операции, направленной на вытеснение курдов.

В свою очередь YPG все еще контролирует небольшой район Тал-Рифаат между территорией под турецким контролем на севере и областями, контролируемыми сирийским правительством и антиправительственными повстанцами на юге.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции на востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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