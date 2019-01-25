В Сеть попало видео избиения школьницы под Киевом

В селе Вишеньки Бориспольского района Киевской области произошла драка школьниц. Соответствующее видео опубликовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

В комментарии к записи говорится, что ученица девятого класса побила девочку из параллельного.

"После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали. Она ходит и ржет по школе. Ей наплевать", - говорится в сообщении.

На видео одна из учениц анонсирует "стрелку". Дальше на записи видно, как молодой человек держит девочку, а другая ее бьет. Позже защитить пострадавшую пытался прохожий. Видео также сопровождается музыкой и смехом.

Напомним, 15 января стало известно, что в центре столицы компания из 10-15 человек подбегает ко взрослым людям, валит их на землю и начинает бить. Фото нападавших разместили в соцсетях. Позже полиция нашла подростков, нападавших на прохожих в центре Киева.

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Источник: korrespondent.net