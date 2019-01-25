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25. 01. 2019

В Измаиле учительница принесла в школу гранату: детей эвакуировали

В Измаиле учительница принесла в школу №4 гранату. Правоохранители эвакуировали учащихся и педагогов. Об этом в пятницу, 25 января, пишет Думская.

Отмечается, что спасатели и полиция оцепили школу после того, как директор сообщила в службу спасения 101 о том, что одна из учителей принесла в школу гранату.

По информации пресс-службы Измаильского отдела полиции, предположительно, речь идет об учебной гранате РГД-5.

Как выяснилось, учительница нашла гранату у себя во дворе лет 20 назад. А в конце 2018 года принесла ее в школу и отдала учителю начальной военной подготовки в качестве учебного пособия. Тот положил гранату в сейф. Директор школы узнала о гранате только сегодня и сразу же сообщил в ГСЧС.

В Измаил из Одессы направлены взрывотехники, они проверятгранату и установятстепень ее безопасности.

Cмотрите фотогалерею: В Измаиле учительница принесла в школу гранату: детей эвакуировали

Ранее в Ивано-Франковске на территории кафедры физического воспитания медуниверситета обнаружили гранату.

Житель Киева угрожал соседям гранатой

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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