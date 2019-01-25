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25. 01. 2019

Авиаудар в Афганистане: погибли 16 мирных жителей

В Афганистане в результате бомбардировки провинции Гильменд на юге страны погибли 16 мирных жителей. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Anadolu.

В частности, пресс-секретарь губернатора пострадавшей провинции Омер Хувак рассказал турецкому агентству, что авиаудар был нанесен по району Сангин.

В свою очередь глава местного совета Атаулла Афган сообщил, что в результате бомбардировки погибли 16 мирных жителей.

В настоящее время неизвестно, кем был нанесен авиаудар, проводится расследование.

Ранее в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана военные силы страны совместно с международной коалицией ликвидировали более 60 боевиков террористического движения Талибан.

Также сообщалось, что в Афганистане более 120 силовиков погибли при нападении боевиков радикального движения Талибан на военную базу в центральной провинции Вардак.

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Источник: korrespondent.net

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