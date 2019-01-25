В Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом

В итальянских Альпах столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, в результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает телеканал Rai News 24.

Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.

По информации Альпийськоий спасательной службы, вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.

Напомним, неделю назад над Японским море столкнулись два российских истребителя Су-34. В результате аварии три пилота погибли, один выжил.

А в начале этой недели над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом Эмилиано Сала. Кроме спортсмена на борту находился только пилот. Их поиски не дали результатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net