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25. 01. 2019

В Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом

В итальянских Альпах столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, в результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает телеканал Rai News 24.

 
Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.
 
По информации Альпийськоий спасательной службы, вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.
 
Напомним, неделю назад над Японским море столкнулись два российских истребителя Су-34. В результате аварии три пилота погибли, один выжил.
 
А в начале этой недели над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом Эмилиано Сала. Кроме спортсмена на борту находился только пилот. Их поиски не дали результатов.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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