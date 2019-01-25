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25. 01. 2019

В 2018 году Турцию посетили 1,35 млн туристов из Украины - посол

В 2018 году Турцию посетили 1,35 миллиона украинских туристов. Об этом в пятницу, 25 января, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Количество туристов из Украины, которые посещают Турцию, с каждым годом неуклонно растет. Прошлый год стал рекордным - 1,35 млн", - доложил посол.

Он также отметил, что с представителями ассоциации турецких туристических агентств обсудил возможности расширения сотрудничества между украинскими и турецкими туроператорами.

Напомним, для посещения Турции для украинцев действует безвизовый режим до 90 дней в течение 180 дней. Кроме документов для выезда за границу, граждане Украины также могут въезжать в Турцию по ID-карте.

Ранее в Крыму заявили о рекорде по числу туристов за постсоветский период.

Также сообщалось, что эксперты Forbes оценили туристические маршруты с точки зрения безопасности, и Украина расположилась в зоне среднего риска.

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Источник: korrespondent.net

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