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25. 01. 2019

В Харькове задержали сепаратиста с арсеналом гранат

Сотрудники Службы безопасности задержали в Харькове сепаратиста террористической организации "ЛДНР" с арсеналом гранат. Об этом сообщила пресс-слуба СБУ.

Отмечается, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничать из сепаратистами.

"Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи Дебальцево", - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что вернувшись в Харьков для "отдыха", сепаратист продолжал поддерживать контакты с представителями "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях.

Ранее вербовщица сепаратистов заочно получила 10 лет тюрьмы. Женщина выполняла задачи по вербовке и укомплектовыванию личного состава батальона "Восток".

Также в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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