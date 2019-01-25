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25. 01. 2019

США заявили об опасности новых взрывов в Одессе

Государственный департамент США предупреждает об опасности новых взрывов в украинском городе Одесса после инцидентов в течение 21-22 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 25 января, сообщает РИА Новости.

"Украинские правоохранительные органы расследуют теракты с самодельными взрывными устройствами, которые произошли в районе Аркадии 21-22 января. Посольство США считает, что эти виды преступных нападений, вероятно, повторятся и могут коснуться прохожих", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января возле одного из ресторанов в Ванном переулке Одессы произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек. Мощность взрывного устройства оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

На следующий день в Одессе произошел еще один взрыв в ресторане в Приморском районе.

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Источник: korrespondent.net

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