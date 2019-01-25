Завершился трехдневный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где каждый год собираются тысячи представителей политики, бизнеса, науки и СМИ, чтобы обсуждать текущие проблемы "ради улучшения мира". В 2019 году он проходил под девизом Глобализация 4.0. Корреспондент.net собрал самое интересное.

Сексуальная Украина

В Украинском доме в Давосе на панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций, боксер Владимир Кличко заявил, что Украина "сексуальная".

"Украина красивая, сексуальная: нас все хотят", - заявил Кличко, обратившись к истории и подчеркнул, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.

Мэр Киева Виктор Кличко также отличился своим выступлением. В частности, при обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы произнести слово "digitalization".

Кандидат в президенты наворовал шапок и конфет

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко похвастался в Facebook тем, что на экономическом форуме в Швейцарии взял несколько бесплатных шапок вместо одной из специальных контейнеров.

Бесплатные подарки он назвал "давосскими трофеями", а само видео с "шапочной махинацией", как назвал ее сам политик, выложил на своей странице в Facebook.

"Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила. Отошел десять метров и понял, что мало взял", - поделился Шевченко подробностями "махинации".

Позже бывший министр экологии посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, где взял восемь коробок брендированных символикой университетов конфет М&М`s.

Cмотрите фотогалерею: Сексуальная Украина и шапки. Итоги Давоса-2019

"Кстати, на Йельском приеме я также кое-что "украл" - конфетки М&М`s, брендированные символикой Йеля. Да, я взял восемь пачек, ибо у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки", - написал Шевченко.

В соцсети поступки кандидата в президенты вызвали возмущение.

Cмотрите фотогалерею: Сексуальная Украина и шапки. Итоги Давоса-2019

Сорос против Китая

Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.

"Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами. Китай не единственный авторитарный режим в мире, но он, несомненно, самый богатый, сильный и самый развитый в области машинного обучения и искусственного интеллекта", - заявил Сорос на полях форума.

По его словам, Китай разрабатывает централизованную базу данных, которая будет использовать алгоритмы, чтобы определять, представляет ли человек угрозу однопартийной системе.

"Она будет подчинять судьбу человека интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории методами", - уверен Сорос.

Мировой раскол

Список отсутствующих делегатов в Давосе в этом году, оказался более важным, чем список присутствующих. Напомним, главной темой стала Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции.

Президент США Днаольд Трамп не приехал из-за шатдауна, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй задержал дома Brexit, президента Франции Эммануэля Макрона "желтые жилеты", а лидер Китая Си Цзиньпин отменил поездку из-за торговых войн.

Похоже, решать общемировые проблемы, ради чего и собираются в Давосе каждый год, некому. В истории о счастливой глобализации что-то пошло не так, пишет пресса. Подробно в материале Крах глобализации. Мировой раскол в Давосе-2019.

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Источник: korrespondent.net