Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 21:37
-7°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

В Черкассах на взятке задержали директора социального учреждения

В Черкассах задержали по подозрению во взяточничестве директора одного из социальных учреждений, подчиненного областном совете. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-центр областного управления СБУ в Facebook.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от частного предпринимателя 90 тысяч гривен, что составляло 30% «отката» от перечисленных средств на выполнение строительных работ.

"За указанную сумму злоумышленник обещал выдать представителю коммерческой структуры акты выполненных работ по ремонту помещения коммунального учреждения", - утверждают в спецслужбе.

Известно, что правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.