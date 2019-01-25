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25. 01. 2019

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине".
Об этом говорится в указе Президента №17/2019 от 25 января.

Соответствующее решение СНБО засекречено.

Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Военное положение завершилось в десяти областях Украины в 14:00 26 декабря.

Подводя итоги прошедших 30 дней, президент Петр Порошенко отметил, что на жизнь украинцев военное положение не повлияло, а в регионах его действия даже уменьшилось число регистрируемых преступлений - на 26%.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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