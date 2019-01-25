Глава МИД Чехии собирается посетить Донбасс

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек будет находиться с рабочим визитом в Украине с 27 по 29 января. В частности, он намерен посетить Донбасс, сообщает в пятницу, 25 января, пресс-служба украинского МИД.

По данным ведомства, визит главы чешского внешнеполитического ведомства состоится с целью "активизации политических контактов и обсуждения вопросов повестки дня украинско-чешского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях".

"Важное внимание в ходе переговоров будет уделено путям консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, освобождению всех украинских заложников и политзаключенных, содержащихся на территории России, проблематике энергетической безопасности в Европе, двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Как анонсировали в МИД, в рамках визита состоится рабочая поездка Петршичека в Мариуполь Донецкой области.

"29 января состоится совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чехии - Томаша Петршичека и Дании - Андерса Самуэльсена в г. Мариуполь с целью получения актуальной информации о политике безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения ООС, обусловленной блокадой украинских морских портов в Азовском море", - информировали в дипломатическом ведомстве.

При этом там уточнили, что программой поездки предусмотрено, в частности, посещение КПВВ Гнутово и обзор акватории Мариупольского морского порта.

Ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе.

Также сообщалось, что военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя из-за тяжелых погодних условий.

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Источник: korrespondent.net