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25. 01. 2019

Из зоопарка на Донбассе забрали истощенного льва

В Покровске в частном зоопарке Парк покровского периода сотрудники Государственной экологической инспекции в Донецкой области провели внеплановую проверку. В результате проверки изможденного льва забрали из зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщают в Минэкологии, владелец зверинца не смог подписать документы по состоянию здоровья, но на словах заверил, что позволяет проводить проверку.

В результате проверки в зоопарке обнаружили льва и пять медведей. По информации ветеринаров, которые осмотрели диких животных, лев находится в истощенном состоянии, его сразу забрали и транспортируют для временного содержания в Реабилитационный центр для крупных хищных животных в Васильевку Запорожской области.

Известно, что трое медведей сейчас находятся в состоянии зимней спячки, двое - активны. Владелец зоопарка не дал разрешение на добровольную передачу медведей на временное содержание в национальном парке Синевир. 

Клип Одесского зоопарка вызвал жаркие споры в Сети

Напомним, в Одессе случился пожар в зоопарке. Пожар произошел в подсобном помещении зоопарка, при этом огонь охватил и котельную. Были спасены двое животных.

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Источник: korrespondent.net

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