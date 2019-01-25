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25. 01. 2019

Трамп сделал екстренное заявление по "шатдауну"

Президент США Дональд Трамп достиг с лидерами Конгресса США предварительного соглашения о прекращении приостановки работы правительства ("шатдауна"). Об этом он сообщил во время прямой трансляции из Белого дома.

Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о 5,7 млрд долларов, которые республиканцы требуют выделить из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. При этом демократы готовы предоставить на этот проект только 1,3 млрд долларов.

Разногласия по постройке пограничных заграждений стали причиной бюджетного кризиса в стране.

До этого Сенат Соединенных Штатов не поддержал предложение президента США Дональда Трампа по преодолению бюджетного кризиса.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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