Папа Франциск в Панаме выразил поддержку Венесуэле

В Панаме 24 января около 250 тысяч участников католических Всемирных дней молодежи приветствовали Папу Франциска.

Пять молодых представителей пяти континентов в традиционном одеянии встретили понтифика и, взявшись за руки, вместе поднялись с ним на помост, установленный на панамским побережье Чинто-Костер, сообщает catholic.by.

Сюда были принесены символы СДМ: Крест паломников и икона Богоматери Снежной.

В подарок от местной молодежи Папа Франциск получил стулу – символ священнического служения – выполненную и отделанную в технике, традиционной для коренного населения Америки.

Говоря о собравшихся представителей всех народов «молодой Церкви», Папа подчеркнул, что эта «молодая Церковь” не является какой-то обособленной, параллельной структурой Вселенской Церкви. Понтифик напомнил, что молодежь призвана идти вперед вместе со всеми, кого объединил Иисус Христос, не для того, чтобы создать какую-то отдельную «модное» или «развлекательное» сообщество, а вместе способствовать восстановлению молодости всей Вселенской Церкви, независимо от разницы культур и исторических традиций.

Понтифик напомнил, что его информируют о событиях в Венесуэле, уверяя, что Ватикан поддерживает усилия, которые позволят прекратить страдания местного населения.

Кардинал Балтасар Порос Кардосса из Каракаса, который находится в Панаме, призвал силы безопасности своей страны уважать права людей на протест, призывая «сопровождать и защищать людей, особенно тех, кто наиболее беззащитен, и дать им надежду, радость и мир».

Источник: krynica.info