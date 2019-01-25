В Николаеве полиция задержала женщину, которая подделывала и продавала часы известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, сообщается, что 43-летняя местная жительница подделывала часы известных брендов и поставляла эту продукцию в магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре.

В полицию обратились представители брендовых компаний в Украине. Они заверили, что в этом магазине продают часы, которые лишь внешне похожи на оригинал. Продажа таких подделок нарушает авторские права, порочит их репутацию и приводит к убыткам.

В результате следственных действий сотрудники полиции выявили 9 фактов незаконной реализации товара, который поставляла женщина. Правоохранители изъяли 140 часов и направили на экспертизу. По их информации, эти часы являются подделкой.

Правоохранители сообщили, что сумма причиненного ущерба составляет 30 млн гривен. По факту подделки товаров в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара".

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве женщина подделала и продала брендовых часов на 30 млн

Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229 УК Украины "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, в Черновцах в промышленных объемах изготавливали поддельную икру. Найти и заблокировать деятельность мошенников удалось после отравления местного жителя.

Напомним, во Львовской области выявили подпольную пивоварню, а также подпольный цех, на котором в промышленных масштабах выпускали поддельную бумагу известного бренда.

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Источник: korrespondent.net