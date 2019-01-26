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26. 01. 2019

В Бразилии прорвало плотину: пропали 200 человек

 
Не менее 200 человек пропали без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины, сообщает Globo в пятницу, 25 января.
 
Инцидент произошел на руднике Mina Feijao около города Брумадинью.
 
Вода достигла административных зданий Vale и соседнего жилого района. Местные власти организовали спасательную операцию в районе ЧП.

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии прорвало плотину: пропали 200 человек

Напомним, летом 2018 года из-за прорыва дамбы в Лаосе погибли более 40 человек. В Кении жертвами прорыва плотины стали более 30 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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