Не менее 200 человек пропали без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины, сообщает Globo в пятницу, 25 января.



Инцидент произошел на руднике Mina Feijao около города Брумадинью.







Cмотрите фотогалерею: В Бразилии прорвало плотину: пропали 200 человек Вода достигла административных зданий Vale и соседнего жилого района. Местные власти организовали спасательную операцию в районе ЧП.

Напомним, летом 2018 года из-за прорыва дамбы в Лаосе погибли более 40 человек. В Кении жертвами прорыва плотины стали более 30 человек.

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Источник: korrespondent.net