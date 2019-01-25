В Барановичах заработали католические лидерские курсы

В Барановичах начали действовать курсы лидерские служения Piligrim, предназначенные для аниматоров, которые будут заниматься пастырского служения в приходах.
Курсы рассчитаны на 6 месяцев. Есть стационарная и заочная формы обучения. В преподавании участвуют 17 спикеров, сообщает catholic.by.
В этом году на курсы записались 54 человек на стационарную и 9 на заочную формы. Первая встреча состоялась 19 января.
Программа состоит из шести секций: мировоззрение, вера; цель, миссия, призвание; планирование; команда, организация работы в группах; фаундрейзинг, фото, видео, музыка, СМИ.
Уже есть возможность записаться на следующий год. Организатор – ответственный за душепастырство молодежи Пинской епархии о. Павел Рудьман +375 (29) 709-00-93.
Источник: krynica.info
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