В Барановичах заработали католические лидерские курсы

В Барановичах начали действовать курсы лидерские служения Piligrim, предназначенные для аниматоров, которые будут заниматься пастырского служения в приходах.

Курсы рассчитаны на 6 месяцев. Есть стационарная и заочная формы обучения. В преподавании участвуют 17 спикеров, сообщает catholic.by.

В этом году на курсы записались 54 человек на стационарную и 9 на заочную формы. Первая встреча состоялась 19 января.

Программа состоит из шести секций: мировоззрение, вера; цель, миссия, призвание; планирование; команда, организация работы в группах; фаундрейзинг, фото, видео, музыка, СМИ.

Уже есть возможность записаться на следующий год. Организатор – ответственный за душепастырство молодежи Пинской епархии о. Павел Рудьман +375 (29) 709-00-93.

Источник: krynica.info