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25. 01. 2019

Новым исполнительным директором Библейского общества стал адвентистский пастор

В Минске 24 января в рамках Недели молитв за единство христиан состоялось первое в этом году заседание межконфессионального христианского религиозного братства «Библейское общество в Республике Беларусь» (БТРБ).

В его состав входят представители различных христианских вероисповеданий нашей страны. БТРБ принадлежит к всемирной организации Объединенных Библейских Обществ, работающих более чем в 200 странах мира, сообщает catholic.by.

В этом году в обновленный состав Правления от Католической Церкви по назначению архиепископа Тадеуша Кондрусевича, вошли кс. каноник Ян Кремис, кс. каноник Франциск Рудь и доктор библийной теологии Марина Пашук.

На первом заседании года были рассмотрены вопросы о новой редакции Устава БТРБ, а также прошли выборы исполнительного директора организации, которым стал глава адвентистского книжного центра, пастор минской общины адвентистов Седьмого Дня № 3 Георгий Мельников.

За время существования Библейское общество распространило в Беларуси более 1 200 000 единиц духовной литературы.

Источник: krynica.info

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