Сенат США поддержал прекращение "шатдауна"

Сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить "шатдаун" на 35 дней, сообщают американские СМИ.
Сенат проголосовал за законопроект единогласно. Документ предстоит одобрить палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.
Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета, но не выделяет затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Планируется, что до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп договорился с лидерами Конгресса США возобновить работу правительства до 15 февраля.
Как известно, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.
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Источник: korrespondent.net
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