Сенат США поддержал прекращение "шатдауна"



Сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить "шатдаун" на 35 дней, сообщают американские СМИ.

Сенат проголосовал за законопроект единогласно. Документ предстоит одобрить палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.

Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета, но не выделяет затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Планируется, что до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп договорился с лидерами Конгресса США возобновить работу правительства до 15 февраля.

Как известно, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net