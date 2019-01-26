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26. 01. 2019

В Могилеве прошло богослужение о единстве христиан

В Могилеве 24 января в рамках Недели молитв за единство христиан в кафедральном костеле Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава под руководством епископа Александра Яшевский SDB состоялась совместная молитва представителей разных христианских конфессий Могилевщины.

В богослужении приняли участие о. Василий Егоров, который представил Греко-Католическую Церковь, и главный пастырь протестантской пресвитерианской общины Иван Масюра, сообщает catholic.by.

На совместную молитву были также приглашены представители Белорусской Православной Церкви Могилевско-Мстиславльской и Бобруйско-Быховской епархий.

Каждый из участников во время совместной молитвы выступил с речью.

Отец Василий Егоров, представитель Греко-Католической Церкви, в своем размышлении относительно стремления к справедливости заострил внимание на необходимости быть справедливым к себе и со своей стороны.

Протестантский пастырь Иван Масюра подчеркнул, что стремление к справедливости без страха Божия невозможно.

Источник: krynica.info

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