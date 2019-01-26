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26. 01. 2019

США назначили ответственного за "восстановление демократии" в Венесуэле

 
Государственный секретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу в Госдепартаменте, сообщает РИА Новости.
 
Абрамс поедет с Помпео в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. После этого дипломат направится в Латинскую Америку.
 
"Эллиот будет важным приобретением для нашей миссии – помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране", – заявил госсекретарь США.
 
Напомним, 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран.
 
В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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Источник: korrespondent.net

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