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26. 01. 2019

Автобус с туристами упал в реку в Перу

 
В Перу в регионе Сан-Мартин автобус с туристами упал в реку, в результате 26 человек пострадали, передает Еl Comercio.
 
Пострадавшие были доставлены в больницу. Еще три человека, включая двух детей, считаются пропавшими без вести.
 
Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 50 человек.
 
Напомним, ранее в Пакистане автобус столкнулся с бензовозом, погибли 27 человек. В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва, жертвами стали 13 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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