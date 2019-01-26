Автобус с туристами упал в реку в Перу

В Перу в регионе Сан-Мартин автобус с туристами упал в реку, в результате 26 человек пострадали, передает Еl Comercio.



Пострадавшие были доставлены в больницу. Еще три человека, включая двух детей, считаются пропавшими без вести.



Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 50 человек.



Напомним, ранее в Пакистане автобус столкнулся с бензовозом, погибли 27 человек. В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва, жертвами стали 13 человек.

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Источник: korrespondent.net