Итоги 25.01: Конец "шатдауна" и угроза ЧП в Одессе

В Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса
В Украине вступил в силу закон о противоминной деятельности. Документпредусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.
В США приостановлен "шатдаун"
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля.
Таким образом, в США закончился самый продолжительный "шатдаун". Деятельность американского правительства была прекращена на рекордные 35 дней.
Мекедония приблизилась к вступлению в НАТО и ЕС
Парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, и заканчивает один из самых длительных споров в мире.
Украина увеличила добычу нефти
В Укрнафте заявили, что по итогам прошлого года впервые за 12 лет увеличили добычу нефти. По данным компании, добыча нефти с конденсатом в 2018 году выросла до 1,448 млн тонн против 1,379 млн тонн в предыдущем году. Добыча газа снизилась до 1,082 млрд кубометров в 2018 году (в 2017-м было 1,108 млрд кубометров).
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном положении
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине". Соответствующее решение СНБО засекречено.
Госдеп США предупредил об опасности новых взрывов в Одессе
Государственный департамент США предупреждает об опасности новых взрывов в Одессе. "Украинские правоохранительные органы расследуют теракты с самодельными взрывными устройствами, которые произошли в районе Аркадии 21-22 января. Посольство США считает, что эти виды преступных нападений, вероятно, повторятся и могут коснуться прохожих", - говорится в сообщении.
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Источник: korrespondent.net
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