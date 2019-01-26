Итоги 25.01: Конец "шатдауна" и угроза ЧП в Одессе



В Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса

В Украине вступил в силу закон о противоминной деятельности. Документпредусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

В США приостановлен "шатдаун"

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля.

Таким образом, в США закончился самый продолжительный "шатдаун". Деятельность американского правительства была прекращена на рекордные 35 дней.

Мекедония приблизилась к вступлению в НАТО и ЕС

Парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, и заканчивает один из самых длительных споров в мире.

Украина увеличила добычу нефти

В Укрнафте заявили, что по итогам прошлого года впервые за 12 лет увеличили добычу нефти. По данным компании, добыча нефти с конденсатом в 2018 году выросла до 1,448 млн тонн против 1,379 млн тонн в предыдущем году. Добыча газа снизилась до 1,082 млрд кубометров в 2018 году (в 2017-м было 1,108 млрд кубометров).

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном положении

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине". Соответствующее решение СНБО засекречено.

Госдеп США предупредил об опасности новых взрывов в Одессе

Государственный департамент США предупреждает об опасности новых взрывов в Одессе. "Украинские правоохранительные органы расследуют теракты с самодельными взрывными устройствами, которые произошли в районе Аркадии 21-22 января. Посольство США считает, что эти виды преступных нападений, вероятно, повторятся и могут коснуться прохожих", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net