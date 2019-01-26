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26. 01. 2019

В США поезд протаранил школьный автобус, есть жертвы

Грузовой поезд въехал в школьный автобус в городе Афины в штате Техас. В результате один ребенок погиб и один был травмирован. Об этом в субботу, 26 января, сообщает CNN.

Отмечается, что автобус заглох прямо на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд.

Раненую школьницу доставили самолетов в госпиталь в Далласе. Пострадавшего в ДТП школьника спасти не удалось.

Отмечается, что водитель автобуса также был госпитализирован.

Похожее ДТП в конце декабря произошло в Сербии, где школьный автобус столкнулся с поездом. В результате три человека погибли, 22 были ранены.

Ранее в Индии школьный автобус столкнулся с поездом. В результате ДТП погибли 13 детей.

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Источник: korrespondent.net

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