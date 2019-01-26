Лукашенко лично заверил Мадуро в поддержке

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заверил его в поддержке. Об этом в пятницу, 25 января сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко также подчеркнул, что "категорически не поддерживает внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства" Венесуэлы.

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию ситуации в стране", - заявил Лукашенко Мадуро.

По его словам, белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает из-за очередного витка напряжения.

"Беларусь последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и Конституции страны", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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Источник: korrespondent.net