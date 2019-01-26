В РФ заявили о прямом управлении США в Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение специального представителя США по "восстановлению демократии" в Венесуэле является попыткой введения прямого управления. Об этом в субботу, 26 января, она написала на своей странице в Facebook.
"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", - написала она.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу в Госдепартаменте.
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Источник: korrespondent.net
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