В Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами

На чердаке нежилого дома в городе Торецк Донецкой области сотрудники полиции из состава операции объединенных сил изъяли взрывчатку и арсенал боеприпасов. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-центра ООС на странице в Facebook.

"Был обнаружен схрон боеприпасов в количестве 30 штук РПГ-7; 20 штук гранат Ф-1; 2918 патронов 5,45 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы переданы в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины из состава объединенных сил для их дальнейшей утилизации.

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Напомним, накануне в Измаиле эвакуировали школу из-за учительницы с гранатой.

Ранее у жителя Киевской области изъяли взрывчатку и гранаты. Мужчина объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад.

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Источник: korrespondent.net